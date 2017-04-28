韓總統候選人文在寅：立即中止部署薩德

前在韓國總統大選民調中領先的文在寅周五透過發言人說，應該立即中止部署美國「薩德」（THAAD）飛彈防禦系統，等新政府上台後再做決定。

據路透報導，文在寅會做出相關回應，是因為美國總統川普說，韓國應該為部署「薩德」付費。「我告知韓國，要是他們付錢會很恰當，」川普說，「它棒透了，能直接把飛彈從天上射下來。」

而據法新社報導，部署「薩德」的費用達10億美元（約300億台幣）。

據韓聯社報導，民調機構蓋洛普韓國28日公佈的下屆大選民調結果顯示，最大在野黨共同民主黨候選人文在寅以壓倒性優勢，領先國民之党候選人安哲秀，兩人支持率差距進一步拉大至16個百分點。

蓋洛普韓國4月25日至27日針對全國1006名選民進行了調查。結果顯示，文在寅的支持率為40%，穩居第一，而安哲秀則為24%，兩人相差16個百分點。

(中時電子報)