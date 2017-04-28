大S淚崩告白小S 姊妹情深相擁而泣

大S淚崩小S讚善良，姊妹倆相擁而泣，畫面感人。（圖／取材自姐姐好餓、ya小蚊子微博）

綜藝天后小S主持的大陸綜藝節目《姐姐好餓》，節目相當吸睛、備受好評，而隨著《姐姐好餓》第二季即將播出，節目今（28日）也釋出預告，找來名模林志玲、大S擔任節目嘉賓，其中，大S哽咽讚小S很善良，淚崩說：「不管這個世界上的人怎麼對待妳」，姊妹倆相擁而泣。

小S告白「跟妳對戲之後，讓我知道什麼才叫做專業的演員」，惹林志玲淚崩。（圖／取材自姐姐好餓微博）

平時愛與林志玲較勁的小S，在《姐姐好餓》第二季預告中，撇開平時鬥嘴火藥氣氛，告白林志玲「跟妳對戲之後，讓我知道什麼才叫做專業的演員」，小S一席話更逼哭林志玲，此外，林志玲也揪心讚小S「妳是最美的」，兩大女神彼此告白，畫面相當感人。

(中時電子報)