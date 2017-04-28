白米戰國時代 行銷要有口碑與品牌
全台賣米的農會很多，賣米的糧商更多，能在大賣場通路上殺出重圍不容易，斗六市農會總幹事張喬復認為，賣米還是有口碑品牌，讓客戶自動上門。斗六市農會透過家政班推廣白米美食，婆婆媽媽在家做給孩子、孫子吃，建立年輕一代的飲食記憶。
斗六市農會推廣股召集婆婆媽媽們，上月展開為期六周的傳統美食研習，邀請雲林社區大學講師葉麗雲，指導炒米粉、珍珠肉圓、筒子米糕、麻油雞飯、芋頭糕、紅龜粿，今天成果發表。
斗六市農會總幹事張喬復、斗六農會理事長林萬福、斗六市代表黃尤美、縣農會秘書楊世榮都出席婆婆媽媽的這場盛宴。
講師葉麗雲表示，以前沒叫兒女從小學做飯錯了，現在她有六個孫子，有機會就教，孫子學會了，開始煮飯菜給父母吃，教下一代從現在就開始。
總幹事張喬復表示，年輕一代對傳統米食好像很陌生、沒興趣學，對在地生產的食材也不了解，有必要做些事喚醒年輕人的味蕾，這六堂課就是使用在地食材做出的美食，將致贈雲林縣一心育幼院共享。
斗六市農會成立新的精米工廠，品牌命名為「優田米」，總幹事張喬復表示，斗六市的濁水米香Ｑ好吃，但不為人知，有必要以品牌行銷。
但他也表示，在通路賣米不是容易的事，口碑行銷還是非常重要，在超商、大賣場賣米的廠商很多，品牌一字排開，除非很得消費者信賴，不然下架的成本很高。
張喬復表示，通路商在食用期限快到之前會通知回收，一旦回收就只能做飼料米，「可以說做越大、了越多」，賣米必須朝著讓消費者認得品牌，自動上門購買之路前進。
(中時)
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