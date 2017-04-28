MLB》1個球都沒傳！運動家投手獨力完成雙殺

桂夫曼先刺殺芮佛瑞(左圖)，再刺殺想偷三壘的潘寧頓(右圖)完成雙殺。(美聯社)

如果碰到無人出局一三壘有人危機，投手該怎麼做？靠自己最實在，運動家右投桂夫曼(Kendall Graveman)就示範給大家看，28日他先發對決天使，5下無人出局就遇到這樣的狀況，隨後他攔住一記投手前滾地球，先追到三壘跑者完成刺殺，沒想到原在一壘的跑者竟想衝三壘，讓他完成46年來運動家僅出現1次的罕見雙殺。

桂夫曼此役首局抓下2出局後，遭天使中心打線卓奧特(Mike Trout)等3名中心打者狙擊失2分，隨後回穩讓天使打者10上10下。孰料，5下他再度上場，卻接連被芮佛瑞(Ben Revere)及潘寧頓(Cliff Pennington)敲安，面臨無人出局、一三壘有人危機。

運動家打線被諾拉斯可(Ricky Nolasco)鎖死，前5局僅得1分，桂夫曼想奪勝不能再失分。這時他發揮解危功力，讓天使捕手葛拉提洛(Juan Graterol)打出投手前滾地球，只見他接到球，拔腿緊追三壘跑者芮佛瑞，在三壘附近完成刺殺，這時原在一壘的潘寧頓想偷上三壘被發現，試圖硬闖，卻硬生被桂夫曼刺殺在三壘前。

前一次運動家有這樣的演出，是由右投歐頓(Blue Moon Odom)於1971年7月11日寫下，巧合的是，當時歐頓的對手，正是天使前身加利福尼亞天使。而桂夫曼完成漂亮雙殺後，接著三振掉Y.艾斯寇巴(Yunel Escobar)，化解危機。最後他繳出6局失1分、4K的優質先發，接替投球的牛棚也沒再失分。

然而，46年前的歐頓該役有神守備，投球表現卻不怎麼樣，最後僅投3局失4分被KO吞敗。反觀桂夫曼雖繳好投，運動家打線6上還一度在2出局後攻占滿壘，但竟無功而返，最後被天使投手群一路壓制到底，終場1比2輸球，讓桂夫曼與歐頓落得同樣的命運，苦吞本季首敗收場。

(中時電子報)