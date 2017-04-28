深夜禁訊問法官可休息 法警剃光頭抗議：我們呢

台中地院法警剃光頭抗議，質疑禁止羈押嫌疑人深夜訊問新制，完全不顧基層司法人員。（馬瑞君攝）

「難道只有法官需要休息？」今天新上路的刑事訴訟法「偵查中羈押審查程序絕對深夜訊問禁止」新制，規定晚間11點才送到法院被告，一律在拘留室休息到翌日上午8時，才由輪值法官訊問。10多名法警不滿，今天中午替光頭抗議，「都不用顧慮基層司法人員也要休息？」將號召全國各法院法警，在制服上連署簽名抗議。

台中地院簡姓法警表示，修法前之刑事訴訟法第93條第5項，本賦予因犯罪嫌疑被逮捕拘禁之人民，有接受法官「即時訊問」及「是否接受深夜訊問」權利。但修法後，規定晚間11時後才受理聲請羈押之犯嫌，被拘禁至翌日日間8時後，才能接受法官訊問，等同是無條件拘禁人民9小時。

簡姓法警指出，拘留室並非適當休息場所，毫無休息可言；像是27日晚間，台中地院有4名被告等了9小時才訊問，10多名家屬在庭外苦候一整晚，直到今天上午才等到法官開始訊問。

抗議法警剃光頭表達不滿，認為法院拘留所根本不是能真正供被拘禁犯嫌「好好休息，避免疲勞」，法徒具形式之新制，枉顧憲法關於基本人權保障之規定，又不顧司法基層人力不足下，他們將號召全國各法院法警響應，要在法警制服上連署簽名，遞交立法院及司法院陳情，以表達不滿與失望。

(中時)