深夜禁訊問法官可休息 法警剃光頭抗議：我們呢
「難道只有法官需要休息？」今天新上路的刑事訴訟法「偵查中羈押審查程序絕對深夜訊問禁止」新制，規定晚間11點才送到法院被告，一律在拘留室休息到翌日上午8時，才由輪值法官訊問。10多名法警不滿，今天中午替光頭抗議，「都不用顧慮基層司法人員也要休息？」將號召全國各法院法警，在制服上連署簽名抗議。
台中地院簡姓法警表示，修法前之刑事訴訟法第93條第5項，本賦予因犯罪嫌疑被逮捕拘禁之人民，有接受法官「即時訊問」及「是否接受深夜訊問」權利。但修法後，規定晚間11時後才受理聲請羈押之犯嫌，被拘禁至翌日日間8時後，才能接受法官訊問，等同是無條件拘禁人民9小時。
簡姓法警指出，拘留室並非適當休息場所，毫無休息可言；像是27日晚間，台中地院有4名被告等了9小時才訊問，10多名家屬在庭外苦候一整晚，直到今天上午才等到法官開始訊問。
抗議法警剃光頭表達不滿，認為法院拘留所根本不是能真正供被拘禁犯嫌「好好休息，避免疲勞」，法徒具形式之新制，枉顧憲法關於基本人權保障之規定，又不顧司法基層人力不足下，他們將號召全國各法院法警響應，要在法警制服上連署簽名，遞交立法院及司法院陳情，以表達不滿與失望。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。