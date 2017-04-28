台北1999專線App版成效差 民怨拖2月不處理
台北市長柯文哲上任後推動「input計畫」，將市長信箱、市容查報系統等申訴管道統一化，耗費百萬建置「台北1999」App，但議員吳世正發現，去年11月上架以來，不僅使用人數低，民眾還抱怨處理速度超慢，反映2個多月都沒人理。吳世正諷刺，市府只接受陳情，不管後續成果，果然是只有「input」。
吳世正今在議會民政部門質詢指出，「台北1999」App耗資141萬，過去系統由研考會統一整理，再分給各局處，新系統則由民眾填寫欄目自動分案，理論上處理時間應該更快，實際效果卻非如此。
他進一步說，App從11月上架到3月底，僅有5000多個下載數，首月陳情件數只有25件，後來陸續增加，到上月總算突破千件，但跟1999市民熱線每月超過1萬件相比，民眾顯然不認為App好用。
更扯的是，有使用者稱反應過後根本沒人處理，2個月了動都沒動，以前郝市府時期打1999最慢2天就會處理，現在從投訴到聯繫就要10天以上，「真的是爛爛爛」，市府根本白花錢。吳世正痛批，市府只接受陳情，不保證會處理，「果然是只講input，不管成效。」
研考會主委王崇禮說，做得不好的確應該改善，不只要接受申訴，也要積極處理。
此外，柯文哲一直有意將公訓處整併到人事處和研考會，吳世正問，現在籌備進度如何，不料王崇禮竟說「不清楚」；公訓處長曲兆祥解釋，目前還在規劃中，並未完全放棄，但這不只涉及北市府，還攸關中央人事行政總處，因此不會馬上硬性推動。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。