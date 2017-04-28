台北1999專線App版成效差 民怨拖2月不處理

議員吳世正發現，北市府耗費百萬建置「台北1999」APP，去年11月上架，不僅使用人數低，民眾還抱怨處理速度超慢，反映2個多月都沒人理。（陳燕珩攝）

台北市長柯文哲上任後推動「input計畫」，將市長信箱、市容查報系統等申訴管道統一化，耗費百萬建置「台北1999」App，但議員吳世正發現，去年11月上架以來，不僅使用人數低，民眾還抱怨處理速度超慢，反映2個多月都沒人理。吳世正諷刺，市府只接受陳情，不管後續成果，果然是只有「input」。

吳世正今在議會民政部門質詢指出，「台北1999」App耗資141萬，過去系統由研考會統一整理，再分給各局處，新系統則由民眾填寫欄目自動分案，理論上處理時間應該更快，實際效果卻非如此。

他進一步說，App從11月上架到3月底，僅有5000多個下載數，首月陳情件數只有25件，後來陸續增加，到上月總算突破千件，但跟1999市民熱線每月超過1萬件相比，民眾顯然不認為App好用。

更扯的是，有使用者稱反應過後根本沒人處理，2個月了動都沒動，以前郝市府時期打1999最慢2天就會處理，現在從投訴到聯繫就要10天以上，「真的是爛爛爛」，市府根本白花錢。吳世正痛批，市府只接受陳情，不保證會處理，「果然是只講input，不管成效。」

研考會主委王崇禮說，做得不好的確應該改善，不只要接受申訴，也要積極處理。

此外，柯文哲一直有意將公訓處整併到人事處和研考會，吳世正問，現在籌備進度如何，不料王崇禮竟說「不清楚」；公訓處長曲兆祥解釋，目前還在規劃中，並未完全放棄，但這不只涉及北市府，還攸關中央人事行政總處，因此不會馬上硬性推動。

(中時)