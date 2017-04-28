中南部可望6月底前不進入二階限水

水情轉趨樂觀，原本水利署預定4月底前不進入二階限水，5月底不進入三階限水的目標可望達標，甚至可以延到6月底前不進入二階，另外，板新、桃園、新竹非常有機會解除一階限水。

中央氣象局稍早分析，雨量今年梅雨季正常偏少，對此，水利署長賴建信在水情會議前接受訪問時表示，從2月起經濟部就啟動旱災應變小組，中南部用水在水利署情境控制下，水利署希望中南部6月底前可以不進入二階限水。

賴建信稱，水利署透過科學數據分析、總量管制、區域用水調度和加強節水措施4種方式，讓水情獲得控制，尤其中北部水庫蓄水量都較2月增加，有望解除一階限水。

賴建信指出，水利署透過區域調度讓水資源妥善分配，尤其是北水處支援板新地區用水達到歷史新高，最高達到每日63.7萬噸。

5月1日起將進入防汛期，賴建信指出，未來水利署會與各單位努力，一手抗旱、一手防汛。

(工商)