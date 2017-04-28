台日韓召職棒會議 亞冠賽、冬盟為3國職棒交流重頭戲

中華職棒聯盟秘書長馮勝賢(左)，在日本與日、韓職棒聯盟秘書長進行交流會議。(圖：CPBL提供)

台日韓3國職棒聯盟秘書長於昨日（28日）針對第1屆「亞洲職棒冠軍爭霸賽」，與2017年亞洲冬季棒球聯盟等事宜舉辦秘書長會議。3位秘書長一致認為WBC經典賽之後，年底的亞冠賽以及冬盟將是各職棒聯盟相互交流的重頭戲，同時也肩負振興亞洲棒球發展的重要性。

會議中，中華職棒秘書長馮勝賢除了以自身球員出身的經驗探討亞冠賽與冬盟的賽制與規則之外，也表示將以總教練的責任制帶動2017年亞冠賽與冬盟，以選訓賽及賽務執行等四大執行層面，推動兩項賽務。

馮勝賢表示，從亞冠賽與冬盟賽，要向國人證明中華職棒承接一級國際賽事的決心與能力，日韓代表皆表達肯定。馮勝賢將於回國後向各球團報告說明參賽的組成方式及各項賽務內容。關於賽程以及賽事其他規定3國職棒聯盟將會統一時間對外公佈，希望藉由年底兩大國際賽事的推動與宣傳再度激起亞洲民眾對棒球的熱情。

(中時電子報)