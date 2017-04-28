員警簡銘韋處理青年聚集滋事受傷 內政部長慰問
內政部長葉俊榮及警政署督察室主任薛國材今天（28日）分別至澄清醫院、台中榮總慰問受傷員警及家屬，並為仍在加護病房觀察的簡銘韋祈福，期能早日康復，再次投入維護治安行列。
台中市政府警察局第六分局市政派出所警員簡銘韋、李孟昜日前在處理青少年聚集滋事案件時，不慎與西屯所警員蔡宗澤、羅健智駕駛的巡邏車發生碰撞，4名員警分別受輕重傷送醫。
受傷的市政所警員李孟昜送澄清醫院救護，已從加護病房轉普通病房，狀況穩定；警員簡銘韋緊急手術後，目前仍在榮總加護病房觀察中，家屬及同仁都相當擔心，第六分局同仁更錄音為簡銘韋加油、打氣。
葉俊榮關心員警狀況，肯定同仁英勇認真的勤務表現，也不捨員警查緝危害社會治安的惡徒時意外受傷。
警政署長陳國恩對員警因執行公務受傷，關心復原情況，受傷員警的醫療費用除請台中市政府警察局全力協助，警政署公益信託警察醫療及照護基金也會覈實補助，讓家屬無後顧之憂。
(中時)
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