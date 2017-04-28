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員警簡銘韋處理青年聚集滋事受傷 內政部長慰問

中時
／台中報導
內政部長慰問中市受傷員警簡銘韋
內政部長葉俊榮（右起）今天到台中市慰問受傷的市政所警員李孟昜。（盧金足翻攝）
內政部長慰問中市受傷員警簡銘韋
內政部長葉俊榮及警政署督察室主任薛國材今天到台中榮總為仍在加護病房觀察的簡銘韋祈福。（盧金足翻攝）

內政部長葉俊榮及警政署督察室主任薛國材今天（28日）分別至澄清醫院、台中榮總慰問受傷員警及家屬，並為仍在加護病房觀察的簡銘韋祈福，期能早日康復，再次投入維護治安行列。

台中市政府警察局第六分局市政派出所警員簡銘韋、李孟昜日前在處理青少年聚集滋事案件時，不慎與西屯所警員蔡宗澤、羅健智駕駛的巡邏車發生碰撞，4名員警分別受輕重傷送醫。

受傷的市政所警員李孟昜送澄清醫院救護，已從加護病房轉普通病房，狀況穩定；警員簡銘韋緊急手術後，目前仍在榮總加護病房觀察中，家屬及同仁都相當擔心，第六分局同仁更錄音為簡銘韋加油、打氣。

葉俊榮關心員警狀況，肯定同仁英勇認真的勤務表現，也不捨員警查緝危害社會治安的惡徒時意外受傷。

警政署長陳國恩對員警因執行公務受傷，關心復原情況，受傷員警的醫療費用除請台中市政府警察局全力協助，警政署公益信託警察醫療及照護基金也會覈實補助，讓家屬無後顧之憂。

(中時)

關鍵字：員警受傷警員病房家屬
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