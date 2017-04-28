抗議薩德 近百首爾民眾靜坐絕食
美國日前開始在南韓部署薩德反導系統，南韓民眾今日再度於首爾表達抗議，有將近百名宗教團體及和平人士在光化門廣場靜坐絕食，氣氛和平、嚴肅，民眾與警方未傳出衝突場面。
據《新華社》報導，27日首爾光化門廣場，聚集將近百名宗教、社會人士，人人手舉「反薩德」標語，在廣場前靜坐絕食，現場部署警力，但是場面平和，沒有傳出任何衝突。
活動主辦方是圓佛教保護星州聖地非常對策委員會的策畫委員李太玉，他說這次活動只是「反薩德」最新一波運動的開始，反映南韓民眾對於薩德部署不能容忍。因為薩德部署沒有獲得當地居民和南韓全國人民的同意，人民希望透過團結力量，趕走薩德。
26日凌晨，南韓薩德系統正式進入部署階段，在數千名警力保護下，部分裝備已運抵星州高爾夫球場，運送當日，當地民眾和警方發生衝突，共有6人受傷被送往附近醫院。
(中時電子報)
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