澎湖龍門港與嘉義布袋港雙向通航 凱旋6號首航
打造快捷的海上藍色公路，澎湖龍門港與嘉義布袋港28日客輪雙向通航，不到1小時的航程大大縮短了兩地距離，澎湖縣長陳光復與嘉義縣長張花冠攜手開啟未來兩地旅遊新紀元。
澎湖觀光發展兩大命脈的空運及海運，中央與地方多年來積極開啟新航線，相中澎湖龍門港與嘉義布袋港最短的距離，開啟台澎客輪運輸新航線。
昨日上午歡喜慶開航，交通部次長范植谷、行政院政委張景森、南服中心執行長黃義佑、澎湖縣長陳光復、嘉義縣長張花冠等來賓及旅遊業者、航運業者全到齊，「魚躍龍門．歡喜通航」首航儀式搶搶滾，更依循澎湖傳統古禮鳴炮擲炸棗熱鬧慶祝。
澎湖縣政府同時於龍門商港旁新建候船室，委請駁二貨櫃藝術節團隊跨海澎湖操刀，以前衛工業風的設計，打造大紅貨櫃屋，更邀請知名畫家洪根深親題「龍門」二字，新裝置藝術意喻像潛入地下破繭而出，呼應龍門百年歷史，迎接嶄新歷程碑。
陳光復表示，龍門布袋雙向正式通航，將提供更多元的交通選擇及安全舒適的優質服務，尤其整個航線縮短於1小時內，相較其他航程足足省下30分鐘，未來可望突破去年澎湖海運60萬人次的營運量，再創澎湖觀光人數新高。
張花冠也熱情喊話邀請澎湖鄉親跨海嘉義旅遊，搭乘龍布航線串聯高鐵暢遊台灣西部沿海景點高跟鞋教堂、故宮南院等各遊程；也鼓勵嘉義鄉親參加3天2夜澎湖跳島輕旅行，欣賞花火節、體驗最輕鬆的海島慢活。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。