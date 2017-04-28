澎湖龍門港與嘉義布袋港雙向通航 凱旋6號首航

澎湖龍門港與嘉義布袋港客輪雙向通航啟動

打造快捷的海上藍色公路，澎湖龍門港與嘉義布袋港28日客輪雙向通航，不到1小時的航程大大縮短了兩地距離，澎湖縣長陳光復與嘉義縣長張花冠攜手開啟未來兩地旅遊新紀元。

澎湖觀光發展兩大命脈的空運及海運，中央與地方多年來積極開啟新航線，相中澎湖龍門港與嘉義布袋港最短的距離，開啟台澎客輪運輸新航線。

昨日上午歡喜慶開航，交通部次長范植谷、行政院政委張景森、南服中心執行長黃義佑、澎湖縣長陳光復、嘉義縣長張花冠等來賓及旅遊業者、航運業者全到齊，「魚躍龍門．歡喜通航」首航儀式搶搶滾，更依循澎湖傳統古禮鳴炮擲炸棗熱鬧慶祝。

澎湖縣政府同時於龍門商港旁新建候船室，委請駁二貨櫃藝術節團隊跨海澎湖操刀，以前衛工業風的設計，打造大紅貨櫃屋，更邀請知名畫家洪根深親題「龍門」二字，新裝置藝術意喻像潛入地下破繭而出，呼應龍門百年歷史，迎接嶄新歷程碑。

陳光復表示，龍門布袋雙向正式通航，將提供更多元的交通選擇及安全舒適的優質服務，尤其整個航線縮短於1小時內，相較其他航程足足省下30分鐘，未來可望突破去年澎湖海運60萬人次的營運量，再創澎湖觀光人數新高。

張花冠也熱情喊話邀請澎湖鄉親跨海嘉義旅遊，搭乘龍布航線串聯高鐵暢遊台灣西部沿海景點高跟鞋教堂、故宮南院等各遊程；也鼓勵嘉義鄉親參加3天2夜澎湖跳島輕旅行，欣賞花火節、體驗最輕鬆的海島慢活。

(中時)