廣州青創賽台灣場 成大等16隊入決賽
由廣州市台辦、廣州團市委指導，廣州市穗台經濟文化交流中心、廣州市青年就業創業服務中心主辦，廣州台灣青年之家、廣州市台資企業協會協辦的青創杯第四屆廣州創新創業大賽台灣分賽場決賽，4月25日至26日分別在台北、台南舉行。此次決賽是經過專案徵集、賽前診斷、初賽等環節的精彩角逐，最終評選出高雄中山大學、崑山科技大學及成功大學等16個創業團隊進入總決賽。
廣州市穗台經濟文化交流中心主任涂湘雲，廣州市台商協會常務副會長徐光志，廣東省台辦科長蘇保林，廣州市青年創業就業服務中心主任陳建霖，廣州市從化區團市委書記鄭樹歆，廣州市海珠區團市委宣傳部長徐于琳，廣州市台灣青年之家會長鄭明嘉，廣州市青年創業就業服務中心創業服務部李英杰等人皆參與此次台灣賽區決賽。
經過兩天精彩的路演分享、激烈的答辯環節，以及七位專家評審的嚴謹打分後遴選出涵蓋生物醫藥、大學技術、智慧硬體、文創等16個優質專案進入廣州總決賽，分別是金天然—無抗養殖、客來喜—酒店無痛升級專家、多功能智慧型節能玻璃、Green life—鋰電池資源迴圈技術、SETA先達科技、全球旅行助理、IGcar愛駒汽車服務平台、藍轉白高效能白光OLED、新寵時代—草本全效寵物口腔噴劑、建構適合國人的全方位植牙膺複系統、彩繪聞森笛工作坊、踞春雪蛤產業生態園、茶經閣上的極品—歐德茶、浩客跨境發展平台、複明計劃、ISEE盲人智慧穿戴式裝置（不按排名順序）。
晉級的16支團隊共約40位台灣創業青年，5月24日至27日將參加在廣州舉辦的總決賽及第七屆穗台青年論壇，與廣州創業青年一起分享創業經驗，對接創業合作交流平台。
(旺報)
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