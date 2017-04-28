林佳龍施政報告 5大亮點爭取納前瞻計畫

台中市長林佳龍今天在市議會進行施政總報告，強調以5大亮點建設，爭取納入中央前瞻計畫，造福中台灣。（盧金足攝）

「機會，是留給準備好的人！」台中市長林佳龍今（28）日到市議會提出厚達145頁的施政報告，強調中央提出8年8800億元前瞻基礎建設計畫，市府盤點4至8年內短中長期重點計畫，提出山手線、環線公路網整合、綠水園道、水湳國際會展中心與中台灣國際創客聚落等5大前瞻基礎建設亮點，創造中部地區500萬民眾的共同福祉。

林佳龍指出，「以人為本」為市府的城市發展策略，推動各項利民政策；為爭取中央前瞻基礎建設計畫，市府也提出大台中山手線、環線公路網整合、綠水園道、水湳國際會展中心與中台灣國際創客聚落等5大亮點建設。

他強調，城市的根本是人民，市府將「以人為本」作為大台中的城市發展策略，推動市政建設，加緊平衡區域發展以及各項奠基工程，並在機會來臨之際，為台中爭取建設，開展屬於台中的下個百年新頁。

在軌道建設方面，中央優先納入市府提出的大台中山手線、捷運藍線、捷運綠線延伸彰化3項計畫，總建設經費1912.59億元，打破中央長久以來「重北輕南、忽略中部」的資源分配不均現象。未來，市府將進一步爭取雙港輕軌捷運、捷運藍線延伸屯區、捷運綠線延伸大坑、苗栗海線雙軌化等重大交通建設，讓中台灣成長潛力能被啟動，發揮中台灣核心應有的競爭力。

今年2月捷運綠線首輛電聯車已經運抵台中，預計8月首列即可動態測試，整體工程也穩健朝明年試運轉、2020年全線通車目標前進。

林佳龍說，台中將舉辦2018世界花卉博覽會，除了后里馬場森林園區已於今年4月開工，市府投入約26億元辦理「中科南向聯外道路新闢跨越大甲溪橋梁及南引道工程」及「國道四號神岡系統交流道跨越大甲溪月眉西側南向聯絡道（新闢大甲溪橋梁及引道段）」等2條花博重要聯外道路，進度也超前。

此外，接續在2019年登場的東亞青年運動會，是台灣首次舉辦的奧運體系國際運動賽會，市府已成立運動局，讓籌辦台中東亞青奧增添更大動力，運動場館的整體籌備狀況良好。

針對就業，他表示，台中市去年平均失業率3.8%，低於全台平均，更是六都最低，為加速推動台中「智慧機械之都」，市府規畫在水湳經貿園區第一種創新研發專用區引入國際大廠，帶動總部效應，工研院也預計在精密科技園區建置的智慧機械示範產線。

台中市招商去年獲得全國招商績效評比第2名，主因市府招商行動都有預先設定目標，並與政策需求連結，他表示，未來也會強化與法國航太業者合作，三井不動產港區投資案預計今年動工、明年底試營運；未來市府也會持續呼應中央新南向政策，與菲律賓、新加坡等國擴大經貿交流。

社會安全網絡，全國首創的愛鄰守護隊透過整合縱向的區里鄰系統及橫向的跨局處服務，做到主動與全人式的關懷，榮獲衛福部評選為健康城市暨高齡友善城市「康健獎」的肯定，今年更進一步擴大到29區579里，「托育一條龍」造就送托率高居全國之冠的成績。

林佳龍說，市府以兼顧水質及生態的治水工法，成功讓柳川成為一條讓市民親近的河川，榮獲公共工程品質金質獎肯定，去年12月啟用，帶動第二市場周邊攤商生意成長50%，綠川環境營造相關工程去年開工，明年3月整治掀蓋後，串聯起周邊文化城中城，以及綠空鐵道軸線計畫等相關資源，點燃中區活力。

(中時)