林奕含曾遭誘姦 出版社：書中主角就是她
《房思琪的初戀樂園》作者林奕含昨日自殺離世，出版社今（28）早代發家屬聲明，指她自殺原因源自她過去受補習班老師誘姦的真實經驗，也是小說中故事的來源，並且希望不會再有下一個受害者。
林奕含的父母林炳煌、賴嘉芳在凌晨發出聲明，表示「奕含這些日子以來的痛苦，糾纏著她的夢魘，也讓她不能治癒的主因，不是憂鬱症，而是發生在8-9年前的誘姦。」
聲明中表示，「《房思琪的初戀樂園》，是奕含在年輕時，被一個補習班名師誘姦後，引發痛苦憂鬱的真實記錄和心理描寫。書中的女主角，思琪、曉奇、怡婷等人，都是奕含一人的親身遭遇，但她為了保護父母和家庭，才隱晦分寫。」
書中描述兩個從小一起長大的小女孩房思琪和劉怡婷，被父母託付給同住在大樓裡的國文補教名師李國華教作文，13歲的房思琪卻被李國華侵犯，在無處可訴說的壓力下，長年被誘姦。也因此和童年玩伴劉怡婷產生誤會。李國華是性侵慣犯，過去也侵犯另一名女學生郭曉奇，卻是以家長向老師道歉、和解收場。
小說深刻描繪暴力與性侵受害者的創傷，與社會對受害者的刻板印象帶來的沈重壓力。雖然書中註明故事源自真人真事，但林奕含生前始終未承認源自個人經驗。她只在公開講座中指出，希望大家不要只把它當成一個故事，因為這些痛苦都是真的。
聲明也表示，林奕含寫書的目的，是希望社會上不要再有第二個房思琪，「希望天下的父母、善良的男孩、女孩和男人，都能用溫柔和溫暖的心靈來一起保護房思琪們。」
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