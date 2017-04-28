台北捷運商品館重新開幕 限定期間雙重回饋禮

全新的台北捷運商品館今下午開幕，開幕期間只要在臉書拍照打卡，可以獲得免費明信片，此外，不限消費金額，還可以獲得刮刮樂一張。

北捷表示，活動期間從即日起到5月19日止，第一重活動參加辦法，民眾先在個人臉書打卡並拍照，設定公開後經館方確認，即獲得指定明信片一張。館方另提供免費郵寄服務。

第二重活動，則是當日消費不限金額，皆可獲得「通通有獎」的刮刮樂一張，獎項包括鑰匙圈、手機吊飾、絨毛娃娃、文具用品、包袋類等各式精美禮品。

新開幕的捷運商品館位在台北車站B1層、近M3出口旁，營業時間為早上10時至晚間10時。

(中時)