10元搶限量蔬果 板橋果菜批發市場好high

用10元可買到蔬菜水果，超好康！（板橋果菜批發市場提供）

新北市板橋果菜批發市場將於5月7日星期天正式開幕，推出假日農民市集活動，而本（4）月29、30日早上10點至下午3點會率先祭出好康大放送，連續2天各主打高麗菜及芭樂「限量10元蔬菜水果」促銷活動，參加粉絲頁打卡還贈送活動紀念品。

板橋果菜批發市場環境規劃乾淨明亮，跳脫以往批發市場灰暗髒亂的形象，更有四大首創，採用無現金電子交易保障農民與承銷人雙方，第一座採用綠建築的智慧設計，導入電動運輸車及太陽能發電，設置有機拍賣、農產直販所與安心專區市場，成為安全蔬果的供應平台。

另外， 4月29日至5月28的每個週末，板橋果菜批發市場都有嘉年華農民市集，現場有各式農特產品、美食攤位、文創商品和可愛的胖卡車，週週還有10元蔬果促銷活動和打卡好禮要大放送。

(中時電子報)