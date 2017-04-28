趕快手刀訂票！今年去英國旅遊最划算 原因是…
英國對許多民眾來說，是最嚮往的旅遊國家之一，其也一向是台灣人留學的熱門選項，不過英國的高物價確實會令不少人為之卻步，到訪前最好先掂掂自己的荷包。然而，今（2017）年，可說是最適合去英國旅遊的一年，其生活成本大降，相較世界其他大都市，已便宜很多。
據英國衛報《the Guardian》報導，其引用《經濟學人》智庫於今年所公佈的全球城市生活成本調查報告，指出受到去年英國公投脫歐（Brexit）的影響，英鎊一路下跌達15％，使其生活成本落後於世界其它一級城市，像是紐約、巴黎和東京等，為20年首見，曼特斯特（Manchester）的生活物價甚至和曼谷相當。
至於這樣的情況對英國人而言，絕非一件好事，因為這就意味著進口貨品將更昂貴，本地人的平均收入則呈現萎縮。當然，英國政府也相當正視此問題，其提出的應對策略即是鼓勵國際觀光客來城市消費，以服飾零售業來說，不管是平價的Primark或高端精品的Burberry，確實皆獲益不少。
因此，嚮往到英國旅遊的人，今年不妨可將其列入口袋名單之中。一般來說，4月到9月是最適合到訪的季節，天氣晴朗又少雨；其中7月和8月則是旅遊高峰期，尤其6月末到7月有一波夏季大折扣季，想鎖定購物的人可特別選在此期間出發。
(中時電子報)
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