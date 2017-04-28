寧死不吃牢飯 通緝犯拒捕服藥輕生

寧死不吃牢飯！董姓男子因強盜、毒品等罪被判刑、通緝，去年底在中壢被保大警查獲，他竟趁隙拿出隨身攜帶的老鼠藥服毒自盡，員警連忙送醫，但就在醫師要施打排毒針時，董男又對壓制他的員警拳打腳踢，導致員警傷痕累累，最後仍遭逮又再吃一條妨害公務官司，桃檢聲請簡判。

39歲的董姓毒蟲染毒後無法自拔，幾度觀察、勒戒仍無法戒毒，前年又2度吸食二級毒品安非他命被逮遭判刑7月，審理期間董男又因毒癮發作、沒錢買毒，犯下強盜案遭通緝，四處逃竄，擔心被逮後定將面臨牢獄之災，隨身攜帶老鼠藥。

去年12月17日晚間9點多，董男在中壢區幸福新村附近閒晃，見保大巡邏車，轉身就跑，保大警覺得行跡可疑，上前盤查，董男見難逃法網，趁隙從左側腰包拿出老鼠藥吞下，員警見狀已來不急制止，連忙將他強制送往桃園醫院。

隔日凌晨，醫院準備幫董男施打排毒針，董男突然發狂抗拒，對3名壓制他的員警攻擊、拳打腳踢，造成3警分別受有左小腿挫傷、左手臂撕裂傷等，事後被依妨害公務罪嫌送辦。

撿回一命的董男坦承不諱，加上3警指證歷歷，輔以桃園醫院診斷證明書、員警受傷照片等證據，桃園地檢署依妨害公務罪嫌，向法院聲請簡易判決。

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(中時)