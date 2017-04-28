Ella首曝坐月子近照：關不住的我開始無聊了...

Ella分享在坐月子中心近照。（圖／翻攝自陳嘉樺 Ella臉書）

Ella透露坐月子開始無聊了。（圖／翻攝自陳嘉樺 Ella臉書）

Ella本月順利卸貨當媽。（圖／中時資料照片）

女子天團S.H.E成員Ella（陳嘉樺）本月12日順利卸貨當媽，生下一子「勁寶」，神隱忙坐月子的她，今(28日)在臉書公開近況，可見她戴了圓帽、墨鏡半臥在沙發上，分享說「坐月子也要狠（很）時尚」、「還好月子中心有夠舒服有夠大有夠亮」、「關不住的我開始無聊了」。

本月順利生下與老公賴斯翔第一個愛的結晶的Ella，19日宣布和兒子出院、住進月子中心後就暫無發文，今下午終於分享最新近照，她半躺在月子中心沙發上，上身穿著墨綠色T恤、下半身則穿上寬鬆短褲，看來相當自在愜意，粉絲也直呼想念。

Ella除了大秀自己住進舒適月子中心的爽照外，總是全身是勁的她也坦白說：「關不住的我開始無聊了」，還點出腳下那雙粉紅色拖鞋：「沒想到我的身上也可以出現粉紅色」、「果然當了媽什麼都有可能」，最後說：「你們放長假而我則是放很久了」，似乎暗示想念工作崗位，網友則表示：「等著妳回來！」、「一整個渡假feel耶~~~~坐月子真的會悶瘋~」。

(中時電子報)