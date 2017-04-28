痛心林奕含遭誘姦毀青春 蕭彤雯：想緊緊擁抱她

才女作家林奕含香消玉殞，蕭彤雯哀傷寫下：「我真的好想緊緊擁抱這個已逝的陌生年輕女孩。」（圖／取材自林奕含、蕭彤雯臉書）

才女作家林奕含昨（27日）住家輕生，得年26歲，她今年初首出版的新書長篇小說《房思琪的初戀樂園》，已進入五刷，是文壇亮眼新星。林奕含的父母發表聲明指出，糾纏著女兒的夢魘不是憂鬱症「而是發生在8-9年前的誘姦」，而主播蕭彤雯昨晚才透過林奕含文章認識她，如今林奕含卻已輕生，而當蕭彤雯看完林奕含專訪文章後，哀傷寫下：「我真的好想緊緊擁抱這個已逝的陌生年輕女孩。」

蕭彤雯昨第一次看到林奕含的文章，當時心想這女孩「真有文采」，並上網查相關資料，沒想到蕭彤雯卻意外得知林奕含輕生噩耗，看林奕含剛出第一本小說已經五刷，家世好、外型亮眼，卻飽受憂鬱症之苦，讓曾為憂鬱症患者的蕭彤雯心痛不已。

當林奕含父母發表聲明，揭露愛女遭誘姦不幸事件時，蕭彤雯從一開始的遺憾與不捨、轉為震驚與極度哀傷。她再回頭看林奕的專訪，哀傷寫下：「我真的好想緊緊擁抱這個已逝的陌生年輕女孩。」同時，蕭彤雯也呼籲「不是原諒傷害你的人，而是原諒自己。放過自己。」

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