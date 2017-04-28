發現台灣驚嘆號》上百杯失敗拉花 拚出世界冠軍！

《發現台灣驚嘆號》上百杯失敗拉花 沉澱出極致美麗

一生懸命拚拉花 林子軒沈澱出極致美麗！

19歲就拿下東京世界拉花賽冠軍，林子軒從失敗的上百杯咖啡中，摸索出前進的動力！(中視新聞部提供)

「站在冠軍跟亞軍之間的時候，其實我覺得，我夠了。 沒想到，被舉起手的那個人，是我。也沒想到，我真的能夠，今天就得到這個冠軍。」才19歲，林子軒就奪得，2016東京 Coffee Fest世界杯拉花冠軍。比賽中 64位選手，採一對一決戰。最後冠亞軍賽，三分鐘內，只有一杯咖啡的機會…

放棄外商公司經理職位，李東展回老家傳承做粿，把老食材賦予新生命！(中視新聞部提供)

中視《發現台灣驚嘆號》，記錄台灣年輕人不服輸的衝勁。來自單親家庭的林子軒，從小書念不好，家裡經濟狀況不穩定。才15歲，他就出社會半工半讀；沒想到接觸到咖啡拉花，他像就像著了迷般，瘋狂蒐尋網路上的拉花影片，研究各種圖樣。下班之後，回去的路上盯著網路畫面，上學的時候，也在看，關燈睡覺的時候，他還在想說，我今天到底那個奶泡，是怎麼發的，有時候做夢都夢到在拉花！

成功的背後，是許多失敗及挫折的堆疊。林子軒回憶，從前往往一練，要倒掉上百杯的咖啡；「有時候，我直接把咖啡倒在桌上，就完全擺爛，不想練了。 然後就坐在地上，靜坐一個小時，就思考說，我到底要不要，繼續練這個東西…」林子軒在東京一戰成名，不僅迅速累積名氣，也把這幾年打工存的錢，還有比賽獎金，和朋友合開咖啡店。同時他更被挖角，培訓連鎖新品牌咖啡店的員工，未來品牌要到大陸開分店；林子軒的特技拉花，絕對會讓更多人看見。

做粿好比做人 腳踏實地傳承老店！

「他們(外商同事)就覺得說，啊我就喜歡吃粿，可是我比較俗，比較local。」六年級生李東展，原本是外商廣告經理，老家是金山有名的紅龜粿老店。幾年前，就因為同事一句「吃粿比較俗」，對紅龜粿的刻板印象，他毅然辭職，回家傳承老手藝…

中視《發現台灣驚嘆號》帶您聽年輕人說故事。李東展回家做粿，一開始媽媽不諒解，說他念那麼高的學歷，還回來炊粿，那乾脆當初就不要去念書，幹嘛浪費那些錢！還有做粿技術不到位，做錯的東西一直丟掉，每次磨米，水份不是太多就是太稀，常常一次都浪費一二十斤的米；李東展說，丟米丟到感覺快被雷公打死！

秉持腳踏實地用料實在，李東展從做粿當中領悟，有紮實的內在加上研發創意吃法，是將紅龜粿老店，改造成台灣「和菓子」的最佳途徑。年輕人的用心，把老食材賦予新生命，也持續流傳台灣人記憶中的好味道…

中視新聞台《發現台灣驚嘆號》

４月30日 (日) 晚間８點 首播

5月1日 (一) 上午11點 重播

5月6日 (六) 下午5點 重播

(中時電子報)