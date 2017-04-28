日月潭蓄水98.8％ 遊客下竿笑言釣九蛙

民眾在九蛙疊像前下竿，畫面有趣引人聯想。（沈揮勝攝）

水蛙頭棧道的漂浮物顯示，日月潭今晨的高水位曾經漫過路面。（沈揮勝攝）

日月潭今日有效蓄水量達98.8％，九蛙疊像僅露出1隻半。（沈揮勝攝）

連日下雨，日月潭上源濁水溪進帳不少，今晨潭區水位數據為748.29公尺，距滿水位僅差19公分，有效蓄水量更是達到98.8%，為去年入冬以來最高；知名景觀點九蛙疊像，9蛙只冒出水面1隻半，棧道平台有遊客下竿，乍看酷似在釣青蛙！

日月潭滿水位為748.48公尺，潭面棧道高度設定約為748.50公分；今晨水利署公布數據雖距滿水位還差1個掌寬，但近午時不少遊客發現，棧面除有水痕，還累積些許樹葉、枯枝或漂浮物，現場釣客證實，上午9點潭水確實曾漫過棧道、達到滿水狀態。

附近釣魚常客林偉信表示，水利署公布水位高度，採每日清晨7點鐘數據，且為自記儀器產生、未經人工完整檢驗；依實施觀察，每天最高水位常在清晨8點到9點，且現場目測會比自記儀器的數據還高一些。

來自台中市西屯區的劉姓家族，今晨10點多在「賞九蛙平台」下竿。他們說，這裡環境很棒，以休閒的心境放鬆垂釣，有路過遊客問「是否在釣青蛙」？於是轉身看看九蛙疊像，腦海浮起釣蛙畫面，相視而笑。

日月潭國家風景區管理處副處長陳志賢、管理課長陳建仲表示，目前日管處並未嚴格禁止民眾在步道、棧道或自行車道釣魚；但若有影響遊客動線、破壞或造成危險的行為、亂丟垃圾製造髒亂，則有法令可援用開罰，而且罰金還相當重，最高可達100萬元。

陳建仲表示，到目前為止都採勸導方式，善意的解釋釣客也都會接受；但在賞九蛙平台下竿，確實是比較不恰當，因釣竿橫陳可能將影響其他遊客休憩和拍照，未來會加強巡查與勸導。

(中時)