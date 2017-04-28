5月將流行高峰期 勤洗手預防腸病毒
時序即將進入5月，天氣也逐漸炎熱，正式進入到夏天，然而天氣一炎熱，爸媽心裡可就要拉警報了，因為腸病毒高峰期也就準備來臨！
依據疾管署疫情監測統計，上週16日到22日，門診及急診腸病毒人數共有3,139人，疾管署表示尚在低點，不過天氣炎熱，腸病毒疫情也會隨之高溫，截至4月27日，共檢出14例腸病毒71型，幸好均為輕症；而有1例腸病毒併發重症病例，感染克沙奇A2型。疾管署依據往年經驗，預估5月底、6月中將會進入流行高峰期，小朋友及爸媽們不可掉以輕心。
平時做好個人衛生習慣，正確洗手是預防傳染病最有效的方法之一，疾管署呼籲，在吃東西前、跟小寶寶玩耍前、擰鼻涕後、上廁所後以及看病前後，都要一定要洗手，並且要做到正確洗手「濕、搓、沖、捧、擦」。
另外，近期可能因水氣不足，國內部分地區實施限水，疾管署提醒，不要因節約用水而省略洗手衛生，養成手部清潔衛生，才能預防傳染病傳播風險。
(中時電子報)
關鍵字：腸病毒
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