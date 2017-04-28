葉俊榮探視受傷警簡銘韋 昏迷指數3升4病況好轉
台中市警局第六分局日前發生2輛警車在追捕過程發生側撞，導致4名員警受傷的事件，其中，重傷的簡銘韋經醫療團隊連日來搶救，昏迷指數從原本最低的3提升至4，身體狀況恢復穩定，而內政部長葉俊榮28日前往醫院為傷者打氣，呼籲大眾集氣。
穿上隔離衣，葉俊榮進入台中榮總加護病房，探視重傷的簡銘韋，他站在病床邊不斷幫簡銘韋加油打氣，要他好好養病休息、能盡早醒來，重回警界為治安而努力。緊接著，葉俊榮也赴澄清醫院探視仍在一般病房接受治療的李孟昜。
台中榮總指出，簡銘韋於23日凌晨到院時，因腦部重創導致呼吸心跳停止，經急救後雖恢復生命跡象，但昏迷指數只有3，經施行低溫療法搶救，昨天昏迷指數提升至4，身體狀況穩定且消化良好。
中榮強調，簡銘韋因腦出血合併嚴重缺氧性腦水腫、頸椎骨折等情況，連日來經神經外科、整形外科及心臟內科醫師接力，進行開腦手術減低腦壓、頸椎固定手術及顱骨重建手術，目前稍有好轉，盼社會一同為他集氣，讓年輕的簡銘韋能持續加油。
(中時)
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