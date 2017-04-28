青春設計節登場 年輕能量從高雄蔓延

2017青春設計節x影展28日於高雄駁二特區宣布登場。（林宏聰攝）

青春設計節除了是四年大學的成果展現，也是年輕創意首度與社會接觸。（林宏聰攝）

義守大學傳播與設計學院原住民專班學生撿拾漂流木，將展場布置得「原」味十足。（義守大學提供）

南部最大新銳設計創意平台「2017青春設計節x影展」，28日於高雄駁二藝文特區登場，長達10天活動期間共65所學校、124系所1421件作品參展，引爆年輕世代設計能量，LINE也首度參展設形象館，鼓勵高雄學子投入貼圖創作。

實踐流行設計系學生穿上自行創作的服飾，在開幕記者會引起注目，主辦單位更安排來賓點火、爆破一連串彩色氣球，激起參賽學子們一陣歡聲尖叫，象徵引爆年輕世代的設計創意，從高雄駁二出發，星火燎原般蔓延至全台灣。

高市文化局表示，青春設計節除了是四年大學的成果展現，也是年輕創意首度與社會接觸，今年活動持續發展「群眾募資」機制，與募資平台flyingV、Cheerfor趣活及uDesign有設計合作，舉辦2天1夜募資戰鬥營，指導學生如何實現夢想。

總獎金高達150萬的青春設計競賽，激發不少優秀作品，例如正修科大「點麵」是專為視障人士設計的泡麵包裝，可自動將熱水與麵分離；遠東科大「行李箱烤肉架」，則是滿足現代人露營野餐的需求。

此外，青春影展今年共有53校、80系、397部作品參賽，數量再創新高，最後有45部作品入圍，除台灣學生外，也有中國、香港、澳門、馬來西亞等交換學生參賽，創作主題五花八門，其中底層關懷類別甚至出現「換妻」題材。

展場設計方面學生也投入心思，義守大學傳播與設計學院原住民專班，27名學生來自全台8個族群，特別撿拾台東海邊的漂流木，將展場布置得「原」味十足，彰顯原住民回歸自然的觀念。

LINE貼圖團隊總監呂苔君說，今年LINE首度參加青春設計節，自2014年原創市集營運以來，台灣創作者超過6萬，銷售額逾10億台幣，而國內僅2位創作者入「名人堂」，其中「園丁先生」即是高雄人，顯示南部創作能量相當豐沛。

(中時)