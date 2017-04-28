青春設計節登場 年輕能量從高雄蔓延
南部最大新銳設計創意平台「2017青春設計節x影展」，28日於高雄駁二藝文特區登場，長達10天活動期間共65所學校、124系所1421件作品參展，引爆年輕世代設計能量，LINE也首度參展設形象館，鼓勵高雄學子投入貼圖創作。
實踐流行設計系學生穿上自行創作的服飾，在開幕記者會引起注目，主辦單位更安排來賓點火、爆破一連串彩色氣球，激起參賽學子們一陣歡聲尖叫，象徵引爆年輕世代的設計創意，從高雄駁二出發，星火燎原般蔓延至全台灣。
高市文化局表示，青春設計節除了是四年大學的成果展現，也是年輕創意首度與社會接觸，今年活動持續發展「群眾募資」機制，與募資平台flyingV、Cheerfor趣活及uDesign有設計合作，舉辦2天1夜募資戰鬥營，指導學生如何實現夢想。
總獎金高達150萬的青春設計競賽，激發不少優秀作品，例如正修科大「點麵」是專為視障人士設計的泡麵包裝，可自動將熱水與麵分離；遠東科大「行李箱烤肉架」，則是滿足現代人露營野餐的需求。
此外，青春影展今年共有53校、80系、397部作品參賽，數量再創新高，最後有45部作品入圍，除台灣學生外，也有中國、香港、澳門、馬來西亞等交換學生參賽，創作主題五花八門，其中底層關懷類別甚至出現「換妻」題材。
展場設計方面學生也投入心思，義守大學傳播與設計學院原住民專班，27名學生來自全台8個族群，特別撿拾台東海邊的漂流木，將展場布置得「原」味十足，彰顯原住民回歸自然的觀念。
LINE貼圖團隊總監呂苔君說，今年LINE首度參加青春設計節，自2014年原創市集營運以來，台灣創作者超過6萬，銷售額逾10億台幣，而國內僅2位創作者入「名人堂」，其中「園丁先生」即是高雄人，顯示南部創作能量相當豐沛。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。