清華大小朋友攜手創作 擦出藝術火花

清大大一生曾炯堯指導清華附小4年級美術班學生藝術創作。（校方提供）

國立清華大學去年與竹教大合併，原竹大附小更名為清華附小，成為親如一家的「清華人」，清大不分系美術組學生，28日與附小美術班小朋友合辦「我們倆」藝術聯展，激盪出不同世代的創意火花。

清華附小這次展藍由3至6年級美術班，共99位學生，呈現20件主題為「未來世界」的立體作品，特色以打碎的紙漿塑型、壓克力上色及用廢電扇、寶特瓶、臉盆、輪胎製作的「雞恐龍」、「迷你六腳獸」等。

其中3及4年級美術班的創作，經清華藝集的大學生利用課餘時間指導完成，清華藝集的大學生也交出了80件油畫等作品，主題是回顧自己的童年記憶，頗能呼應附小學生的作品，陳設在同一空間。

清華藝集大一不分系學生林昀頡說，小朋友們的腦袋一直在轉動，只要提出一個問題，他們便會找各種方法來解決，有時甚至想出連他都不見得能想出來的好辦法。

如製作「變形怪」的手臂要接上另一段分支時，因為中間材料的強度不夠，會被拉下，正當他想放棄時，有個小男生拿出鐵絲把分支與肩膀吊起來，「這真的是出乎意料的解決辦法，也增加了造型的豐富度！」

清大藝術中心主任江怡瑩表示，清華藝集和清華附小首次聯合辦展，除象徵清華藝集邁入第2年，也標示與新來的小伙伴共同合作，期盼大小創作者在清華園中「遊於藝」。

(中時)