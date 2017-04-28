中山工商新娘祕書特招班 辦首次畢業成果展
高雄私立中山工商近年發展特色招生，28日舉辦首屆新娘秘書特色招生班畢業成果展，18位學生模特兒共展示24套中國、歐美風造型婚紗，令觀眾看得目不轉睛。
今天這場成果展以「幸福的延續」為主題，學生、家長及老師擠滿會場，男女模特兒穿著傳統中國風白紗，搭配歐美、日本異國風的造型登場，引起熱烈掌聲。
中山工商校長林昭億指出，學校因應社會需求，設立新娘秘書特色招生班，學生除了必須學習基本美膚、美顏、美髮等課程，另搭配新娘秘書課程，婚禮配飾設計、彩繪設計、婚禮禮俗概論、時尚新娘造型設計、新娘秘書實務等，畢業後立即可上手投入就業市場。
他說，新秘特招班學生表現優異，曾獲韓國國際美容藝術大賽金牌、國際盃美容美髮美甲技藝競賽冠軍，包辦第一屆國際文創盃設計競賽少女化妝真人現場組前四名等。
該班學生吳品儀，因母親從事新娘秘書，她未來也想當整體造型師，曾參加第一屆國際文創盃設計競賽獲得亞軍，這次擔任畢業展副總召；另一名學生鍾祺假日會接外拍工作，她負責成果展訓練模特兒走秀，也藉由策畫過程學習很多。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。