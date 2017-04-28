中山工商新娘祕書特招班，辦首次畢業成果展

高雄私立中山工商近年發展特色招生，28日舉辦首屆新娘秘書特色招生班畢業成果展。（中山工商提供）

高雄私立中山工商近年發展特色招生，28日舉辦首屆新娘秘書特色招生班畢業成果展，18位學生模特兒共展示24套中國、歐美風造型婚紗，令觀眾看得目不轉睛。

今天這場成果展以「幸福的延續」為主題，學生、家長及老師擠滿會場，男女模特兒穿著傳統中國風白紗，搭配歐美、日本異國風的造型登場，引起熱烈掌聲。

中山工商校長林昭億指出，學校因應社會需求，設立新娘秘書特色招生班，學生除了必須學習基本美膚、美顏、美髮等課程，另搭配新娘秘書課程，婚禮配飾設計、彩繪設計、婚禮禮俗概論、時尚新娘造型設計、新娘秘書實務等，畢業後立即可上手投入就業市場。

他說，新秘特招班學生表現優異，曾獲韓國國際美容藝術大賽金牌、國際盃美容美髮美甲技藝競賽冠軍，包辦第一屆國際文創盃設計競賽少女化妝真人現場組前四名等。

該班學生吳品儀，因母親從事新娘秘書，她未來也想當整體造型師，曾參加第一屆國際文創盃設計競賽獲得亞軍，這次擔任畢業展副總召；另一名學生鍾祺假日會接外拍工作，她負責成果展訓練模特兒走秀，也藉由策畫過程學習很多。

(中時)