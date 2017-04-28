見警心虛衝撞員警 毒犯落網辯稱沒駕照才逃

陳姓男子拒絕盤查，還衝撞警察，最後被制伏在地。（曹明正翻攝）

有槍砲毒品前科陳姓男子26日晚上10時許因騎車在鼓山區形跡可疑，轄區龍華所尾隨至新興區後，表明身分盤查，陳男見狀騎車衝撞，3名員警雖有2人負傷，仍合力制伏對方，起獲海洛因0.64公克，依毒品、妨害公務送辦。

鼓山警分局龍華所夏仕欽、葉聰宏、梁喬惟26日晚上10時許執行便衣巡邏，在河西、馬卡路口發現41歲陳男騎著機車左顧右盼形跡可疑，一路尾隨至中華、五福路口，趨前表明身分，要求陳男受檢，但對方卻企圖逃逸。

陳男騎機車衝撞員警，3名員警奮力阻擋，夏員因此右前臂及左膝擦傷、葉員則是右臂擦傷，經與對方扭打後，成功將人壓制。陳男表示，因為沒駕照才會想逃跑，但因身上起獲毒品，訊後依毒品、妨害公務送辦。

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(中時)