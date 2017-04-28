不想接蔡電話 川普打臉 台灣尷尬
在美國總統川普斷然拒絕再接台灣總統蔡英文電話，以免令北京不快後，更加深了台灣擔心，可能淪為美中談判籌碼的憂慮。
川普去年11月當選後，曾於12月初接了蔡英文的祝賀電話。而這是近40年來，美國總統當選人首度與台灣總統直接通話。此外，當時川普也質疑華府一貫堅持的「一中」政策。
然而，就在蔡英文周四表示，不排除再與川普通話後，這位白宮新主人卻表明，不願危及與中國國家主席習近平剛建立的「私人關係」。
法新社指出，自從川普與習近平4月初在佛州棕櫚灘馬阿拉哥（Mar-a-Lago）度假俱樂部會見後，雙方關係似乎已升溫。從那時起，川普便讚揚中國伸出援手，為核子與飛彈計畫向平壤施壓。
在川普的表白後，台灣總統府周五也發表聲明表示：「基於台美間良好的互信與默契，我方理解美方在處理區域事務上的優先順序，而現階段我們也沒有這樣的規劃。」
國民黨立委蔣萬安說，川普的反應令台灣尷尬。「川普和習似乎建立了很好的關係，」他告訴法新社，「台灣需要警覺，並步步為營。」
而淡江大學美研所教授陳一新則指出，川普的回應重重甩了蔡一巴掌。他指出，蔡把求丟給華府，而華府說了「不！」
然而，執政黨立委趙天麟卻指出，川普的反應合情合理。他指出，華府需要北京協助處理北韓問題。
(中時電子報)
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