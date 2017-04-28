南韓：薩德經費由美軍承擔

韓聯社28日報導，美國總統川普開口希望韓方承擔薩德部署費用，南韓國防部28日發佈立場文件重申了「由美方承擔費用」的基本立場，即南韓政府不會爲薩德反導系統本身買單。

川普當地時間27日接受路透社採訪時表示，南韓應該支付部署薩德所需的10億美元，這是一套薩德系統的造價。

南韓28日發佈的立場文件稱，依據《駐韓美軍地位協定（SOFA）》，應由南韓政府提供部署用地、基礎設施等，而布設及使用維護薩德系統所需經費應由美方承擔，韓方的這一基本立場沒有變化。

(旺報)