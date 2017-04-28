要抱抱不要「暴暴」 家扶：不用打小孩
「可以不用打小孩！」428兒童保護日，南台中家扶中心與全省串連在台中火車站廣場舉辦快閃，用輕快的舞步呼籲「用愛包圍受虐兒」，熱情年輕學生支持參與溫暖擁抱活動，場面溫馨。
今天是兒童保護日，南台中家扶中心在台中火車站新站廣場舉辦兒保快閃活動，社工人員與朝陽科技大學社工系學生60多人演出父親訓斥責打女童行動劇，並隨著音樂節奏以輕快的舞步，呼籲民眾響應「可以不用打小孩！」、「用愛包圍受虐兒」，最後齊聲大喊「家扶兒童保護30年，用愛包圍受虐兒」口號，吸引往來旅客圍觀。
行動劇演出逼真，有乘客阿嬤在旁緊張的說：「哎啊，叫他不要那麼兇啦！」，引起民眾會心微笑，活動中並推廣響應「Love Hugs護童擁抱運動」，要多關心、多傳送溫暖給自己身邊的親友、鄰居或孩子。
再興中學10多名學生結伴從台北搭火車到台中玩，在車站駐足觀賞行動劇，並熱情參與愛的擁抱活動，與社工互相溫馨擁抱，感受台中的熱情，謝姓學生說：「支持這項愛的活動，不要打小孩」。
南台中家扶中心主任洪健胤表示，希望兒童保護觀念深植民眾心中，因為預防重於治療，這才是避免兒虐發生的積極方針。
此外，家扶台中發展學園並於牛頓幼兒園、基盛印刷公司、台中水湳市場及逢甲大學等單位響應舉辦兒保宣導快閃及「愛的抱抱募集」等活動，都受民眾熱情支持。
(中時)
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