藍營批勞工政策不及格 勞部：冰凍30尺
國民黨智庫公布最新民調，蔡英文政府的勞工政策，平均僅52.8分不及格，民眾最期待解決「低薪」。對此，勞動部發言人郭國文回應，低薪問題是「冰凍30尺、非1朝1夕之寒」，無法立即解決，但願一點一滴努力化解。
郭國文表示，年總工時自去年至今，第一季相對已減少72小時，法定工時縮減後、人力需求增加，也創造就業機會。最新統計也顯示，勞工加班費提高12.5％，加上去年基本工資調漲，均增加勞工所得，盼扭轉低薪狀況。
「沒有立竿見影作法可以馬上解決低薪問題，不是變魔術。」郭國文強調，朝野有一定程度共識，低薪確實是大問題，但「冰凍30尺、非1朝1夕之寒」，但願意一點一滴慢慢「解凍」低薪現象，勞動部也正研擬最低工資法。
他也說，一例一休提高勞動力供給，最新統計顯示，今年第2季人力需求大幅增加，相對勞動市場供需地位將逐漸對換，有助於勞動條件提升。
針對近期新增適用變形工時、責任制行業爭議，郭國文重申，企業可能重新檢視勞動條件，但「申請是他們權益，把關是我們責任」，並非所有行業申請都會過關，將採取滾動式檢討，有排除需要也將於勞動基準諮詢會討論。
(中時)
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