鬼怪大叔來了！孔劉記者會直播ing

孔劉帥氣出席記者會。(廖映翔攝)

帥氣的鬼怪大叔孔劉終於來台了！他今（28日）舉辦首次記者會，帥氣風采席捲全場，一開口便親切向現場粉絲問候「大家好我是孔劉」，立刻掀起全場尖叫不斷，全都拜倒在大叔的西裝褲下。而《中時電子報》臉書也將全程為粉絲們直播記者會內容，讓大家不用去現場也可以目睹大叔風采唷！

(中時電子報)