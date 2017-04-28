日月行館「九龍琉璃球」炸裂 網笑：龍脈斷了

日月行館「九龍琉璃球」昨日上午突然炸裂。（圖取自臉書《爆料公社》）

日月行館「九龍琉璃球」為世界最大琉璃藝術品，所在位置氣場絕佳具納氣作用。（本報資料照片／沈揮勝攝）

日月行館「九龍琉璃球」碎裂。（影片來源：臉書《爆料公社》）

南投日月潭畔的「日月行館」，座落於蔣公行館舊址，更將蔣公原先擺放龍床的位置，打造了號稱全球最大的琉璃藝術品「九龍琉璃球」，昨日上午卻突然炸裂。幸好當時周遭沒有遊客，無人受傷。

南投日月潭的日月行館「九龍琉璃球」，它位處九五至尊之地，氣場強大，目前還正在申請金氏世界紀錄世界最大琉璃裝置藝術，只是還等不到申請通過，便已裂成一堆碎片。

飯店執行長丁稼蓁也證實，「九龍琉璃球」在昨日上午碎裂，所幸當時只有櫃台人員在附近，並無遊客受傷。其實，「九龍琉璃球」碎裂早有徵兆，在前兩天就已發出異響，而且琉璃本身不穩定性就比較高。原本預約下周派人來維修，孰料，在昨日上午便因熱漲冷縮而整顆碎裂。

網友見狀，不住留言笑稱「龍脈斷了」、「沒點開，以谁把皮蛋弄碎了」、「九隻放在一起太擠，很容易吵架」；也有人理性分析：「天氣忽冷忽熱、當然會破裂、不要說一些迷信話」。

(中時電子報)