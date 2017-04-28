效法德國 林全暢談勞工政策

國民黨智庫公布最新民調，蔡英文政府的勞工政策平均僅52.8分，並不及格，民眾最期待解決「低薪」問題。行政院長林全今天出席全國模範勞工表揚典禮時，則暢談勞工政策。

林全認為，政府必須重視勞工，以19世紀的德國為例，採取不同於當時英、法市場經濟，發達國家資本以發展產業，並要求工作環境、保障勞工安全、改善健康與教育提升素質，快速躋身強權之列。

林全強調，政府必須在勞動政策有一定主張，並非討好特定族群，而為整體社會互惠互利，勞工條件隨社會進步須不斷改善，過去3、40年台灣經濟落後，今非昔比，因此勞資雙方須合作改善經濟，再進一步改善勞動條件。

不過，林全表示，勞資不一定對等，特別是有許多企業沒有工會，必須確保勞資雙方公平協商，且即便勞工想要高酬勞，同意1年365天工作，卻違背照顧勞工的基本價值，因此政府必須有基本規範，在協商基礎下仍應守住。

他說，如今無非希望勞工有最基本、合理工作條件，例如企業皆應慢慢落實周休二日，少數特殊行業做不到，就應協調其他方式給予適當休息。政府也還有許多事要做，首重教育訓練，讓勞工看見產業前瞻趨勢，加強技能。

林全也談及年金改革爭議，勞工辛苦工作，退休生活要獲得保障，過去政府畫了不實際的餅，或面對外在時空挑戰未能及時反應，加上企業提撥不足等問題，因此政府未來每年將再提撥200億元，由納稅人負擔，須量力而為。

(中時)