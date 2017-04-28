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人生鋼鐵人 炭烤店工讀生考取2張乙級、2張丙級

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／雲林報導
人生鋼鐵人　炭烤店的工讀生考取2張乙級 2張丙級
大德商工資訊科學生林明明，不看陰影看陽光，高中三年考了五張國家證照（周麗蘭攝）
人生鋼鐵人　炭烤店的工讀生考取2張乙級 2張丙級
林明明雙手萬能，能打工又能精進裝修技術考證照。（周麗蘭攝）

大德工商資訊科高三學生林明明，不向天生的困境屈服，從高一開始不停考證照，高中三年囊括儀表電子乙級、電腦硬體拆裝乙級、工業電子丙級、電硬體拆裝丙級、國家通訊委員會無線電人員證照共5張證照，即將以繁星計畫即將進入雲科大電子系就讀，迎向自己奮鬥來的生活。

林明明從小面臨的困境是很多中低收入戶小孩的縮影，父親在他七歲時因憂鬱症自殺，印尼新住民的媽媽扛家計，養活老小一家五口。

「說不羨慕別人是假的」，林明明說雖然很羨慕同學想要甚麼，爸媽就會買甚麼，但他從小就認清必須自己存錢才會有，立志改善家境。

林明明放學後、周末都在炭烤店當服務員打工，一個月最高賺兩萬，最低有一萬元，全部用在考證照的報名費、材料費、車資，還分期付款買了摩托車，目前在存筆電的錢。

林明明就讀東和國中技藝班時擔任老師的助理，被啟發對電子的興趣，就讀大德資訊科後接觸燈光控制效果與音效製作，老師幫他精進技術，考取人生第一張國家證照「工業電子丙級技術士」。

高二報考電腦硬體拆裝丙級技術士雖敗北，但檢討原因後，立刻參加即測即評發證的考試過關。

他說，高三時想到已有兩張丙級，決定要考兩張乙級，比前兩年更努力，打工課餘勤練，不斷請教老師葉國禎如何解題，2017年2月果真取得「儀表電子乙級技術士」；旋即邁出第二步，在曾勇勝主任指導下攻克「電腦硬體拆裝乙級技術士」。

林明明特別感謝科主任與老師、吳鳳科大老師，除了精神鼓勵，還贊助他準備考試要用的材料。

林明明有個小心願：希望自己能在今年的畢業典禮代表所有畢業生領獎，他向幫助過他的人保證「我去雲科大會好好讀的」。

他說，做了別人不會想做的事情，超越別人也超越自己，同樣的他相信自己能改善家境，出社會會更有排除困難的能力。

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(中時)

關鍵字：炭烤店工讀生大德工商
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