美韓商定 朝鮮半島定期部署核戰略武器

韓聯社28日報導，韓美國防部門於當地時間26至27日在華盛頓召開第11次韓美聯合國防協商機制（KIDD）會議，商討北韓核應對方案。韓美在會議上商定，將採取可遏制北韓核威脅的一切可用措施，包括在半島定期部署美國戰略武器等。

南韓國防部稱，美方在會議上重申將動用「核武」、常規武器和飛彈防禦體系等一切軍事能力，全力保護南韓不受北韓威脅。

雙方在會議上強調，在韓部署薩德純屬應對北韓核導的防禦手段，旨在維護南韓國民安全，鞏固韓美同盟。雙方一致認爲，中國反薩措施不理性且不合理，呼籲中方立即停止該措施。雙方還敦促有關各方發揮更爲積極的作用，解決北韓核問題。

(旺報)