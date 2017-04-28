中區加盟展開跑 中年創業者增3成
「2017台灣創業加盟大展」28日登場，因應年輕人創業需求，業者紛紛推出低額、0元加盟方案，吸引許多民眾參觀。而受到一例一休今年上路影響，使得中年想創業者明顯增加，台灣連鎖加盟促進協會理事長李日東估算，尋找創業第二春者增加約3成。
踏進台中世貿中心加盟展會場，氣氛搶搶滾！許多民眾站在感興趣的攤位前洽詢加盟相關事宜，包括風城脆皮雞蛋香糕、手作功夫茶、時間到府汽車美容等業者，紛紛推出0元加盟的優惠吸引想創業者。
李日東表示，與往年不同的是，受餐飲業市場日趨飽和影響，餐飲業者參展數從原本的7呈減少至5成，反而環保、汽車美容等新興行業增加。此外，以往想創業者以年輕人居多，但一例一休上路後，基本工資增加，不少中年族群因各種原因辦理退休，想透過創業尋找事業第二春，這類創業者較往年增加3成。
以麥味登早餐起家的超泰集團今年也參加加盟展，透過轉型、加入咖啡館樣態的新形態模式吸引想創業者。超泰集團品牌總監張馨文說，因外觀條件佳、餐點內容豐富，現在新進駐的店舖首月業績較以往高，不受景氣影響。
(中時)
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