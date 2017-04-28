為清水日治建築請命，楊典忠催生再造歷史現場

台中市議員楊典忠為清水地區珍貴日治建築請命，爭取市府規畫再造「清水歷史現場」。（盧金足攝）

清水區從牛罵頭園區到大街路的後參道，是清水街市發展的軌跡與共同記憶。（盧金足攝）

台中市議會今天（28日）進行市長施政報告，市議員楊典忠為清水地區珍貴日治建築請命，希望市府規畫再造「清水歷史現場」，幫清水人留下市街發展的共同記憶。市長林佳龍表示，會盡力保存古蹟歷史建築，清水國小百年宿舍群開放即是成功案例，議員所提計畫將請文化局納入文資保存與再利用評估。

楊典忠表示，日治時期的建築包括清水郡役所宿舍、清水榮橋、橫山戰備道等建築群，搭配原清水神社遺構(牛罵頭遺址園區)、清水公學校、清水火車站、埤仔口湧泉、後參道，楊典忠說，這些日治時期建物的保存，見證墩仔腳大地震後，清水市街重建的軌跡與發展，希望市府可以規畫再造「清水歷史現場」。

日治時期海線地區隸屬大甲郡，當時大甲郡役所就設置在清水，楊典說，可見日治時期清水街區的發展相當繁榮，但大甲郡役所、清水街役場廳舍幾乎都遭拆除，僅存在鎮北街的清水街役場宿舍變得相當可貴。

他強調，清水榮橋興建於昭和十年，鄰近清水公學校及宿舍群，都是墩仔腳大地震後重建的重要建設，串聯至鰲峰山上的原清水神社遺構、後參道、埤仔口湧泉及清水火車站，這些古蹟建築「歷史現場」都是清水街市發展的軌跡與共同記憶，希望市府規畫保存。

林佳龍表示，市府態度就是盡力保存，古蹟歷史建築如何活化利用也是重要的問題，清水國小百年宿舍群開放就是的成功案例，楊典忠所提計畫將請文化局納入文資保存與再利用評估。

楊典忠也肯定林佳龍施政報告除了前瞻計畫，還看到很多海線亮點建設，一個是高美濕地、梧棲漁港連成海線雙星，另一個是台中港、清泉崗的雙城計畫。

「尤其高美濕地體驗館360度的圓形劇場，相信體驗館開放之後人潮一定會很多！」楊典忠要求需注意高美濕地的交通動線規畫問題，好建設一定要配合好交通。

針對台中港、清泉崗的雙城計畫，包括機場門戶航空城與台中港2.0計畫海港城，他強調，這是具有國際規格的海空雙港，為中台灣700萬人口邁向東亞、東協(東南亞)、中國的經貿門戶，從施政報告可見雙港副都心的機會正在成形，更看到大台中123發展架構的落實，確立台中海線發展定位。

(中時)