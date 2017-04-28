到摩鐵談分手 女誣告男性侵遭判刑

男女交往個性不合上彰化縣大村鄉某處摩鐵談分手，最後演變成性侵疑雲，女子告男子性侵不成，反因誣告遭判刑。(謝瓊雲攝)

彰化縣林姓女子，去年6月在摩鐵裡向男友提分手，雙方起爭執後當晚又多次發生性行為，事後她到警局提告性侵，男友獲不起訴後反告她誣告，她自白坦承認罪，獲彰化地院判處3個月有期徒刑，緩刑2年。

男女交往鬧分手，卻演變為性侵疑雲對簿公堂。根據判決書，去年6月8日晚間，林女坐上男友的車，前往大村鄉一家摩鐵，她突然在房裡提分手，男子一時氣憤掐住她脖子5、6秒，沒多久後向她道歉，兩人並在房裡發生多次性行為。

兩人退房後，又前往社頭鄉知名古寺廟停車場聊天，又因為分手問題起爭執，男子氣不過又掐了她脖子，直至翌日凌晨才一同回到男子租屋處，再度發生性行為。9日晚間，林女卻逕赴警局對男友提告傷害、強制性交。

林女控訴，男友以泡湯為由邀她到摩鐵，先是對她掐脖子、洗澡後又未經同意強脫她衣物性侵；男方坦承雖有情緒失控掐林女脖子，但事後雙方是合意發生性行為，林女幫他口交時甚至還問「是不是沒有全部射出來？」

法官認為，林女被掐脖子後，9日凌晨曾由男子載往警局要報案遭毆打成傷，卻並未向受理員警求救，最後表示暫不提告傷害，男子若真有性侵，豈會前往警局自投羅網，有違常情，反而持續又與男方到社頭聊天，然後又回男方租屋處發生性行為；且林女手機並未被奪走，9個多小時其中大可求救，也有機會逃跑，如男子離開租屋處、外出買便當時，林女也未逃離或報警，反而等男方買便當回家吃，認定林女誣告罪成立，但審酌林女自白，給予緩刑。

(中時)