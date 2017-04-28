卡爾文森號艦載機與日本自衛隊 在沖繩近海聯合訓練

共同社報導，日本航空自衛隊28日透露，當天與美國海軍核動力航母「卡爾･文森」號的艦載機在沖繩以東近海的空域實施了聯合訓練。此舉意在制約多次發射彈道飛彈並有實施第6次核試徵兆的北韓。

日本海上自衛隊2艘護衛艦從23日起就與該航母展開訓練。防衛相稻田朋美在28日的記者會上表示，這將進一步加強日美同盟威懾力，彰顯我國促進地區穩定的意志和高超能力。

據航空自衛隊介紹，那霸基地2架F-15戰機在沖繩以東空域與2架美軍航母FA-18戰鬥攻擊機匯合，進行了編隊確認及戰鬥訓練。自衛隊與美空軍的聯合訓練不少，但與航母艦載機配合則較為罕見。該訓練原計畫26日實施，但因天氣狀況不佳而推遲。

(旺報)