涉嫌貪污收賄 上海前副市長艾寶俊遭判17年

上海原副市長艾寶俊因貪污收賄，一審遭判17年有期徒刑。（圖/大陸網站）

據大陸澎湃新聞報導，原上海市常委兼副市長艾寶俊，因涉嫌收受賄賂和貪污兩項罪名，遭到福建省漳州市中級人民法院，以貪污罪判處10年、收受賄賂則判處15年，兩罪合併執行有期徒刑17年，並沒收其個人財產共580萬人民幣（約2,526.6萬台幣），其中其貪污所得，將依法繳回原單位上海市政府與寶鋼集團。艾寶俊涉嫌於2000至2014年期間，利用自己的寶山鋼鐵公司總經理、上海市副市長和上海自貿區主任職務，收受高達4,320萬人民幣（約1.88億台幣）的賄賂，並私吞751.2萬人民幣（約3,272萬台幣）公共財物，因此才遭到調查。

現年57歲的艾寶俊，遼寧省遼陽人，畢業於東北大學，擁有高級會計師執照。原留校擔任教師和行政人員，1994年轉任上海寶山鋼鐵集團財務部，歷任副部長、副總經理、董事等職務，最後當上黨委常委兼寶山鋼鐵董事長。2007年調任上海市副市長，並於2013年兼任自貿區管委會主任一職，但在2年後，被大陸中紀委調查，並很快地因涉嫌貪污收賄，被上海市政府免去職務。

當年被中央調查後，成為大陸媒體口中「四虎」之一，和呂錫文、楊棟樑、龔清概並列。主審的漳州市中級人民法院表示，因艾寶俊主動認罪且願意繳回贓款和賄賂，依法可從輕發落，才會將原兩罪共25年的刑期，合併以17年處之。

(中時電子報)