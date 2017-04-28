返軟銀一軍 川崎宗則：忘記怎麼說日文了

川崎宗則重返日職一軍，受訪時不改無厘頭搞笑風格。(截自日本雅虎體育)

川崎宗則睽違6年重返軟銀一軍，最快將在28日晚間對歐力士的系列賽亮相，從二軍回到熟悉的一軍舞台，讓他直呼很興奮，而即使從美國回到日本，他愛搞怪的個性依舊，賽前用英文與昔日的隊友們打招呼，隨後媒體訪問時，還打趣說得想一下才能回答，「現在英文比較流利，有點忘了怎麼說日文了。」

35歲川崎回到日本後，於二軍出賽13場比賽，繳出打擊率4成41、上壘率4成88、10分打點、1轟成績；值得一提是，他高達7成94的長打率，似乎從美國回來的他，已從短槍蛻變成長距離火炮。原本他期待能與背號「52」一樣，在5月2號回到一軍戰場，不過等不及的軟銀昨提前替他實現心願。

《西日本體育》報導，川崎今天來到大阪的京瓷巨蛋球場，感受到一軍氛圍讓他相當興奮，而向來無厘頭的他，也不忘搞笑的重新自我介紹一番，向球迷宣告他回來了，「我是再次替軟銀效力的川崎宗則，我有兩個小孩，會說一點英文跟西班牙文，但有點忘了該怎麼說日文，請來球場替我們加油！」

(中時電子報)