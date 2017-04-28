金牌主廚入獄教廚藝 拉迷途少年一把

「阿奇師」葉宗奇獲選為今年全國模範勞工。（陳宜加攝）

「進監獄我不害怕，在他們身上，我看見我的影子。」金牌主廚「阿奇師」葉宗奇，曾於人生道路迷途，決心幫助與他際遇相似的青少年找到方向，勇赴監獄指導受刑人廚藝，更歡迎出獄後向他謀職，獲選為今年全國模範勞工。

來自高雄的葉宗奇，精通中、西式料理，曾獲「北京食神爭霸賽」個人熱菜組特金獎，並擁有法國藍帶廚皇美食會勳章，而不僅廚藝卓越，他也投身教育界培育後進，2年多前更到監獄教導受刑人烹飪技術、協助取得證照。

葉宗奇說，自幼家境不佳，退伍後到餐飲界當學徒，學得一技之長，2011年他曾獲全國10大傑出青年，是第一位入選傑出青年的廚師。

葉宗奇說，最大的心願就是幫助中輟少年，曾到屏東、高雄等地監獄，近日並前往法務部明陽中學，指導年僅20出頭的少年受刑人，希望藉由廚藝技能導正、輔導他們，同時鼓勵服刑期滿後若想往廚藝界發展，歡迎找到他。

「年輕時犯了錯，社會上總說要給機會，事實上很難有未來。」葉宗奇說，希望「教人釣魚」，同時導正觀念；他有名15年的學生，高中就讀夜間部，全班成天打架、不少人是酒店圍事，但他收為學徒，現在已有自己一片天。

他笑說，獄方為慎重起見，上課時多以鏈條取代刀具，管制也很嚴格，但走進監獄時並不害怕，他透露，自己年輕時曾接觸黑道，差點走上這條不歸路，在這群少年身上也看見自己的影子，更希望幫助他們找到人生新方向。

勞動部選於勞動節前，今天表揚51名全國模範勞工，肯定勞工對國家發展與社會經濟的努力貢獻，行政院長林全、勞動部長林美珠親自頒獎。

林美珠表示，環顧全球政經發展，貿易自由化浪潮下追求經濟成長，勞工型態更多元、彈性，因此如何促進勞資和諧溝通、落實勞工權益保障，並創造勞、資、政3贏，是眼前亟需追求的，也是政府機關一直以來努力方向。

「勞動部始終與勞工站在一起，作為最堅實後盾。」林美珠說，上任後擬定多項政策，包括穩定就業、強化勞工安全、勞資對話等，逐步落實總統與院長目標，並希望縮短總工時、扭轉低薪，也致力避免過勞、職災等問題。

(中時)