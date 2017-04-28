演《冰上奇蹟》走紅 男星舉槍自盡
美國男星麥可曼特紐（Michael Mantenuto）周一被發現倒斃在座車內，警方證實他是舉槍自盡，享年僅35歲。過去他曾因演出迪士尼作品《冰上奇蹟》，但演藝事業不長久，離開演藝圈後他加入美軍特種部隊，沒想到最後以自殺了結生命。
麥可曼特在2004年演出的《冰上奇蹟》被視為勵志作品，他因接演該片走紅，之後也演了兩部電影及一齣電視電影，更曾和金像獎影帝馬修麥康納(Matthew McConaughey)合作電影，怎知他周一卻被發現陳屍座車內。
警方證實麥可是拿手槍自轟，被發現時已經沒有生命跡象，他死後留下太太與兩名子女，但自殺原因仍在調查中。
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(中時電子報)
關鍵字：冰上奇蹟
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