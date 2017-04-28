浙江殘疾人藝術團千手觀音 下月3日竹蓮寺登場

大陸浙江殘疾人藝術團千手觀音舞蹈，下月3日將竹蓮寺前廣場盛大演出。（徐養齡攝）

大陸浙江殘疾人藝術團千手觀音舞蹈，在新竹市議會議長謝文進、副議長許修睿支持下，下月3日將竹蓮寺前廣場盛大演出，主辦單位表示，過去來台演出都在室內演藝廳，無法容納廣大的市民，對於多數身心障礙者更是無緣接觸這樣國際級的表演，這次在戶外演出，歡迎民眾踴躍參加。

主辦單位表示， 5月3日恰巧是浴佛節，竹蓮寺上午十點鐘會為身心障礙者佈置浴佛專用的場地，讓身障者親自體驗浴佛，下午六點半表演正式登場。

(中時)