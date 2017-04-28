防堵兒虐 街頭萬人LOVE HUGS
4月原屬於兒童，近期卻發生多起不當管教或家長情緒失控所致的兒虐案件。適逢兒童保護日，家扶基金會今天發起「LOVE HUGS 護童擁抱」運動，與全台家扶中心號召萬人溫暖擁抱，以實際行動響應「用愛包圍受虐兒」。
根據衛福部統計，去年全台共通報1萬516人次兒虐事件，其中分居第一、二名為「身體虐待」與「不當管教」，共發生4502人次、占42.81％，全年更有12人因受虐不幸死亡。
家扶指出，1987年起推動兒童保護工作，持續至今30年，協助2萬1480名受虐兒童，發現傷害孩子的人有95％是同住家人，其中更有87％為親生父母，多因為父母缺乏親職知識或婚姻失調所致，顯示兒少受虐議題亟需社會重視。
為避免兒虐憾事一再發生，家扶今天發起「LOVE HUGS 護童擁抱」運動，全國「遍地開花」，走上街頭與群眾擁抱，呼籲家長在親子互動時，時時檢視自身情緒、理性管教。
網路名人「北一女校花」蔡瑞雪擔任活動公益大使，現身與活動現場小朋友齊跳「兒保操」宣導，並走上街頭募集1萬個擁抱。
蔡瑞雪表示，年輕族群可能因還沒有孩子，覺得兒童保護議題比較陌生，不過每個人都應該是兒童的好鄰居，發現疑似兒虐事件時，要「4適時關懷，2兒童保護，8還要抱抱」。
家扶指出，擁抱是最正向、直接的親子互動方式，以擁抱表達愛與關懷，除能降低家長血壓與壓力賀爾蒙，更能有效穩定孩子情緒、降低孩子焦慮緊張感，提供孩子安全感並建立自信心，減少親子間衝突、增進彼此感情。
家扶表示，民眾可於臉書串聯，響應萬人護童行動，只要貼出親子或與親友擁抱照片，標註「用愛包圍受虐兒」與「家扶基金會」，每募集到1個溫暖擁抱，愛心企業就會捐助10元，支持家扶兒童保護工作，知名網路紅人白癡公主、聖結石、于卉喬等人，均已響應活動。
(中時)
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