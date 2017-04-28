318太陽花占領立法院案無罪 北檢今提上訴

318太陽花學運占領立法院案無罪 北檢今提上訴。（本報係資料照片）

318太陽花占領立法院案，台北地院上月31日審結，合議庭首度援引「公民不服從概念」，認定抗議行為動機與目的，都與公眾事務有關，將被訴煽惑他人犯罪、妨害公務等罪名的立委黃國昌、學運領袖林飛帆、陳為廷等22人判決無罪。台北地檢署不服，今天下午提起上訴。

檢方指出，公民不服從的概念，在刑法犯罪審查體系中地位未明，原判決適用法律尚嫌未洽，提起上訴。

本案起因2014年3月17日，立委張慶忠在立法院內政委員會以30秒時間宣布完成《海峽兩岸服務貿易協議》審查，送交院會存查，學生在立法院外靜座抗議，隔天林飛帆、陳為廷帶領近400名學生占領立院議場，展開為期24天的反服貿太陽花，期間還發生立法院正門前滋擾案，及對執行驅離警員妨害公務、拆下立院銜牌等。

檢方偵結後，依煽惑他人犯罪、妨害公務等罪起訴陳為廷、林飛帆、黃國昌、魏揚、陳廷豪、李惠仁、蔡丁貴、周馥儀、黃郁芬、莊程洋、王文斌、李夙儒、王溪河、余能生、賴品妤、許順治、林楷翔、黃國陽、吳灃洪、賴富榮、陳建斌、曾柏瑜等22人。

北院由曾審理紅杉軍違反集遊法，判施明德等人無罪的審判長許泰誠，與受命法官文家倩、陪席法官張少威組成合議庭，經2年審理，認定全部無罪，其判決無罪主要理由，是從7個要件認定本案符合「公民不服從概念」，相關意見表達不具實質違法性，屬有正當理由。

(中時)