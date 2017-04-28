蔡英文：司改國是會議不是閉門辯論
最近司改國是會議風波不斷，有委員陸續退出，蔡英文總統今天對最近國是會議的紛擾，總統府發言人林鶴明轉述總統看法表示，國是會議並不是委員們的閉門辯論，而是一個向人民說明及對話的過程，所呈現的議題必須清晰，並呼應人民的感受，這樣司法改革才會有感，她會和籌備委員們共商一個妥適的做法。
林鶴明表示，總統認為，在討論的過程中，或許委員們有各自的立場，但這是民主社會的正常現象，既使不舉辦國是會議，相關的爭辯也會在制定改革方案或國會立法時出現，無法迴避。個別委員的意見也都應該要被尊重，所有的討論都有其意義。
林鶴明說，有關各界對於司改國是會議的討論，總統表示，司改國是會議的召開是為了回應社會對司法改革的殷切期待。因為深知各界對於改革的主題和方向，各有不同的主張，也為了讓政府相關部門在提出改革方案或法案之前，相關議題都能被充分討論、思考，因此必須建構國是會議這樣的溝通平台。這是一個必要的過程。
總統認為，在討論的過程中，或許委員們有各自的立場，但這是民主社會的正常現象，既使不舉辦國是會議，相關的爭辯也會在制定改革方案或國會立法時出現，無法迴避。個別委員的意見也都應該要被尊重，所有的討論都有其意義。
總統表示，討論過程中議題的多元性有其必要，這有助於將社會和法界所關切的所有司改議題，作出完整的總整理和總檢討。但是未來分組會議的階段結束後，在總結會議時，仍必須將議題從眾多的主張中收斂和聚焦，找出共識最高、也最該被優先處理的議題。
林鶴明說，總統肯定所有委員的參與和付出，並且感謝每一位願意堅持到最後的委員。司改國是會議會繼續堅持下去，不能辜負人民對於改革的期待。
(中時)
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