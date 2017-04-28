「最優雅第一夫人」尬梅蘭妮亞 穿伊凡卡死對頭鞋好尷尬

阿根廷總統夫妻訪白宮和川普夫婦合照，從左至右分別為：阿根廷總統馬克里、美國第一夫人梅蘭妮亞、美國總統川普、阿根廷第一夫人胡莉安娜。(圖/美聯社)

美阿第一夫人並肩走在白宮走廊上。(圖/美聯社)

在2016年被雜誌票選為全球「最優雅的第一夫人」的阿根廷總統夫人胡莉安娜(Juliana Awada)，27日和丈夫阿根廷總統馬克里(Mauricio Macri)一起到訪白宮，而曾經是名模的美國第一夫人梅蘭妮亞(Melania Trump)似乎如臨大敵，穿出全身是上下超奢華的行頭來迎接，兩位美女第一夫人站在一起，瞬間搶盡了阿根廷和美國的外交會面的焦點。而胡莉安娜所穿的高跟鞋品牌也被發現竟然是第一千金伊凡卡的死對頭，因為該品牌正在和她的品牌抄襲打官司，被不少人直呼好尷尬。

剛過完46歲生日的梅蘭妮亞，一改過去優雅的風格，選穿了Altuzarra 2017年春季新推出墨綠色價值4,115美元（約新台幣12.5萬元）軍裝套裝，多了一分剛毅和俐落，腳上則穿了Manolo Blahnik的蟒蛇紋高跟鞋價值595美元（約新台幣1.8萬元），再加上她手上川普在他們結婚25周年時送的25克拉鑽戒，價值高達800萬美元（約新台幣2.4億元），梅蘭妮亞全身貴氣逼人，高衣Q迎戰胡莉安娜。

兩位第一夫人都身材高挑和擁有高超的時尚品味，成為兩國元首會面的另類「嬌」點。(圖/美聯社)

胡莉安娜(右一)有曾被票選是全球最優雅的第一夫人。(圖/美聯社)

至於曾被《Hola!》雜誌票選為全球「最優雅第一夫人」的胡莉安娜則是高雅偕夫訪白宮，一身火紅色的連身洋裝，被認為和英國凱特王妃的風格類似，並腳踩義大利知名品牌Aquazzura的紅色高跟鞋價值695美元（約新台幣2.1萬元），外型十分亮眼。不過尷尬的是她腳上的Aquazzura正在和川普女兒伊凡卡的品牌打官司。Aquazzura在2016年提起訴訟，認為伊凡卡品牌的高跟鞋抄襲旗下經典綁帶涼鞋款，目前官司仍在進行中。

不過這似乎沒有影響兩國的友好的會面，美國總統在會上不斷強調自己和阿根廷總統馬克里的私交，還稱兩人的關係會達到前所未有的好，馬克里也表達了阿根廷和美國保持兩國友好的決心，而兩位第一夫人在這場會中也為兩國的友好關係提供了新的亮點。

(中時電子報)